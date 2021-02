imago images / Eckhard Stengel Bild: imago images / Eckhard Stengel

Sa 06.02.2021 | 06:24 | Die Wirtschaftsdoku

- Züge aus Hennigsdorf: Von Bombardier zu Alstom

Mit der Übernahme der Zugsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns durch den französischen Bahntechnik-Hersteller Alstom entsteht der weltweit zweitgrößte Bahnkonzern. Was bedeutet der Strukturumbruch in dieser Branche und was kommt auf die ehemaligen Bombardier-Beschäftigten in Hennigsdorf zu? Von Johannes Frewel