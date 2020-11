imago images / photothek Bild: imago images / photothek

Sa 07.11.2020 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- E-Mobilität: Fehlende Ladestationen für Elektroautos

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) räumt ein, dass man beim Aufbau der Ladeinfrastruktur vieles wettzumachen habe. Daher lautet das Ziel: Bis 2030 sollen AutofahrerInnen in Deutschland 100.000 öffentliche Ladestationen zur Verfügung stehen. Warum es so wenig Lademöglichkeiten für Elektroautos gibt, darum geht es in der Wirtschaftsdoku mit Franziska Ritter.