deGUT/ Svea Pietschmann Bild: deGUT/ Svea Pietschmann

Sa 10.10.2020 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Gründen trotz Krise – die deGUT 2020

Neue Ideen, smarte Unternehmen oder frischer Wind in etablierten Branchen - wer GründerIn werden möchte, braucht solide Informationen, ein gutes Netzwerk und in der Pandemie auch viel Mut. Die diesjährigen deGUT-Unternehmenstage bieten diese Plattform und das unter "Live-Bedingungen" in der Corona-Zeit. Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter hat sich auf der Messe umgesehen.