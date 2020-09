- Sorge um die Geschäfte in den Innenstädten

Der Handelsverband klagt schon länger über unattraktive Einkaufsstraßen, aber die Pandemie hat die Probleme verschärft. 60% der Gaststätten und Hotels kämpfen ums Überleben, die Modegeschäften erlitten im ersten Halbjahr einen Umsatzeinbruch von 35%. Was tun? Darüber diskutiert Ute Holzhey mit ihren Gästen.

Ein halbes Jahr Corona-Krise: Der Einzelhandel in Nöten

Am Anfang der Corona-Krise mussten viele Geschäfte schließen. Nun stehen einige Einzelhändler vor dem Aus, befürchtet der Handelsverband Berlin-Brandenburg. In vielen Innenstädten drohen Insolvenzen. Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter mit einem Überblick.

Wegen der Pandemie kommen vielerorts weniger Gäste in Bars, Restaurants und Kneipen. Und wenn sie kommen, wollen sie lieber draußen an der frischen Luft sitzen. Franziska Ritter hat sich in Berlin-Friedrichshain umgehört, wie sich Gastronomen für die kalte Jahreszeit wappnen.