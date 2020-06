imago images/Rupert Oberhäuser Bild: imago images/Rupert Oberhäuser

Sa 13.06.2020 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Frauen in MINT-Berufen

Über acht Millionen Menschen arbeiten in Deutschland in MINT-Berufen, also in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Lediglich 15 Prozent davon sind Frauen. Wie Frauen in einer Männerdomäne arbeiten, welche Perspektiven diese Jobs haben und was sich verändert hat, berichtet Anke Burmeister.