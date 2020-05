Homeoffice, Homeschooling, Haushalt - in der Coronakrise bleibt oft mehr Arbeit an den Müttern hängen als an den Vätern. Wie sehr, kommt auf die Verteilung vor der Krise an. "Da fällt den Frauen wieder auf die Füße, dass sie meist 20 Prozent weniger verdienen als die Männer", meint Christina Boll vom Deutschen Jugendinstitut.