Sa 02.05.2020 | 11:44

- Systemrelevant - Was sind uns künftig diese Berufe wert?

Die Menschen, die das "System" am Laufen halten, gehören zu denen die am härtesten für das wenigste Geld arbeiten - die Krankenpflegerin, der Paketzusteller, die Supermarktkassierin. Ist es Zeit für eine fundamentale Neubewertung der Löhne in Deutschland? Darüber diskutieren Redakteur Eric Graydon und DIW-Präsident Marcel Fratzscher.