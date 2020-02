dpa Bild: dpa

Sa 08.02.2020 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Berliner Trinkwasser: Einmal auffüllen, bitte!

In Berlin hat das Trinkwasser eine gute Qualität und es ist preisgünstig oder gar umsonst zu haben. Warum ist Wasser aber in Restaurants, am Flughafen oder am Bahnhof so ein Geschäft? Geht es auch anders? Bettina Meier hat sich auf die Suche nach Wasserspendern in Berlin gemacht.

Weitere Informationen über die Wasserversorgung in Berlin Berliner Wasserbetriebe: Trinkbrunnen Berliner Wasserbetriebe: Wasserlabor Verein a tip: tap Initiative Refill Deutschland