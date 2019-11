imago images/UPI Photo Bild: imago images/UPI Photo

- Tesla will in Brandenburg E-Autos bauen

Viel Aufsehen erregten die Worte von Tesla-Chef Elon Musk auf der Verleihung des "Goldenen Lenkrads" am 12. November: Die schon länger geplante europäische E-Auto-und Batterie-Fabrik werde in Brandenburg gebaut; Tesla werde zudem ein Ingenieurs- und Designzentrum in Berlin ansiedeln, so Musk. Um diese "Giga Factory" des US-amerikanischen E-Autobauers geht es in der Wirtschaftsdoku mit Gerd Dehnel.

Hintergrundinformationen zum Unternehmen Tesla Tech-Milliardär Elon Musk Jörg Carstensen/dpa Elon Musk wird von seinen Anhängern mit Unternehmerlegenden mit Steve Jobs, Henry Ford und Thomas Edison verglichen. Der Milliardär will mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX das Weltall zum Ziel für Touristen machen, fliegende Autos bauen und sich irgendwann auf dem Mars zur Ruhe setzen. Musks Boring Company soll Verkehrschaos durch Tunnel beseitigen und so den Personentransport revolutionieren. Passend dazu dachte sich der 48-Jährige den Hyperloop aus - eine Art futuristische Rohrpost, die Menschen im Eiltempo befördern soll. Auch eine Initiative, die künstliche Intelligenz sicher machen soll, zählt zu den Großprojekten, die der laut Bloomberg Billionaires Index gut 27 Milliarden Dollar reiche Tesla-Chef betreibt. Doch der US-Unternehmer ist durchaus nicht unumstritten. Musk setzt bei seinen PR-Aktionen auf den Kurznachrichtendienst Twitter, wo ihm zuletzt 29,3 Millionen Nutzer folgten. Musk ist stets für einen Eklat gut. Gegen Kritiker teilt er mitunter heftig aus, auf unangenehme Medienberichte und Nachfragen reagiert er empfindlich. Auch an seine riskanten Geschäfte sorgen immer wieder für Kontroversen - einige Kritiker halten Musk sogar für einen Hochstapler. Tatsächlich hat er mit Tesla noch nie einen Jahresgewinn gemacht und seine Ziele häufig verfehlt oder zumindest nur mit viel Verspätung erreicht. Sein Startkapital verdiente Musk als Mitgründer des Bezahldienstes Paypal, durch die Übernahme durch Ebay im Jahr 2002 machte er ein Vermögen. Bei der US-Solarfirma SolarCity, die 2016 von Tesla übernommen wurde, leistete er ebenfalls Starthilfe. Quelle: dpa

Standort Grünheide im Berliner Speckgürtel Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild Grünheide liegt östlich von Berlin in der Nähe des Autobahnrings A 10. Die Gemeinde mit sechs Ortsteilen hat rund 8.700 Einwohner und ist mit dem Güterverkehrszentrum Freienbrink einer der wichtigsten Logistikstandorte im Berliner Umland. Seit 2007 ist die Bevölkerungszahl kontinuierlich gestiegen. Insgesamt gibt es im Gemeindegebiet rund 900 Gewerbetreibende. Die in einem Wald- und Seengebiet gelegene Gemeinde ist außerdem Tourismusstandort. Grünheide hat sich mit anderen Kommunen in der Region zusammengeschlossen, um den Wirtschaftsstandort "@see" zu vermarkten. Koordinatorin Nadine Gebauer von der Stadtverwaltung Fürstenwalde sprach nach der Tesla-Stadtortentscheidung von einem "großartigen Impuls" für die Region. Die Verwaltungen der Gemeinden würden nun auf Hochtouren daran arbeiten, die nötigen Vorbereitungen für die Ansiedlung zu treffen. Quelle: dpa

Elektroauto-Hersteller Tesla Soeren Stache/zb/dpa Tesla ist aktuell Marktführer bei reinen Elektro-Pkw in Deutschland. Von Jahresbeginn bis zum 31. Oktober wurden 9.301 E-Autos von Tesla neu zugelassen, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg hervorgeht. Das entspricht einem Marktanteil von 17,6 Prozent. Auf Rang zwei folgt Renault mit 8.330 reinen E-Auots vor BMW mit 7.957, VW mit 6.208 und Smart mit 5.862. Das am häufigsten neu zugelassene Elektroauto in Deutschland ist allerdings der Renault Zoe, auf den die gesamten 8.330 Elektroauto-Neuzulassungen seiner Marke entfallen vor dem Tesla Model 3 mit 7.899. Im vergangenen Jahr war Tesla noch weit von der Marktführerschaft entfernt, da das Model 3 in Deutschland noch nicht zur Verfügung stand. Damals lag VW bei den Elektroauto-Neuzulassungen knapp vor Smart und Renault. Quelle: dpa

