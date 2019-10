- Großbritannien im Brexit-Strudel

imago Bild: imago

Der Streit der Briten um Europa ist alt. Überhaupt erst 1973 der Europäischen Gemeinschaft beigetreten, stimmte am 23. Juni 2016 eine Mehrheit für den Austritt. Dreieinhalb Jahre später hat Premier Johnson in Brüssel am 17. Oktober immerhin ein Abkommen mit der Europäischen Union über einen geregelten Austritt abgeschlossen. Doch vom britischen Unterhaus kam ein Nein. Jetzt will Johnson am 12. Dezember neu wählen lassen. Unklar nach wie vor, wie künftige Handelsbeziehungen aussehen oder welche Zollregeln gelten. Unsere Korrespondenten Thomas Spickhofen, Jens-Peter Marquardt und Imke Köhle berichten aus England, Schottland und Irland.