Franziska Ritter/Inforadio Bild: Franziska Ritter/Inforadio

Sa 12.10.2019 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Die Innovationsschmiede Berlins: das CityLAB

Am 12. Juni hat Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller das CityLAB am Platz der Luftbrücke eröffnet. Das "Experimentierlabor" wird von der Senatsverwaltung finanziert und von der Technologiestiftung betrieben. Es soll Bürger, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbringen, um digitale Lösungen für die Herausforderungen der wachsenden Stadt zu finden. Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter hat sich in den 700 Quadratmeter großen Räumlichkeiten auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof umgeschaut.



Mehr Informationen im www