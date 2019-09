imago images/Ralph Peters Bild: imago images/Ralph Peters

Sa 21.09.2019 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Wenn der Job nicht zum Leben reicht

41 Prozent aller neuen Jobs in Berlin sind prekär. Das sind Teilzeit-Beschäftigung, Minijobs und befristete Arbeitsverhältnisse. Je länger man so jobbt, desto größer wird das Armuts-Risiko. Die Fachleute sprechen in diesem Fall von atypischer Beschäftigung. Redakteur André Tonn berichtet in der Wirtschaftsdoku über prekäre Arbeitsverhältnisse in Berlin.