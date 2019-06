Bettina Meier Bild: Bettina Meier

- Fracking in den USA: Das Geschäft mit dem Klimawandel

Die USA wollen zum größten Exporteur für Öl und Erdgas werden - und Russland die Stirn bieten. Der Frackingboom in den USA macht es möglich. Was fehlt: Kundschaft. Deutschland soll flüssiges Frackinggas kaufen, plant zwei Flüssigerdgas-Terminals an der Nordsee. Doch wo kommt das Gas her? Inforadio-Wirtschaftsreporterin Bettina Meier war an der Golfküste in den USA unterwegs und hat sich auf Spurensuche begeben.

Fracking ist in Deutschland umstritten. In den USA hat die Methode zur Erdöl- und Erdgasgewinnung hingegen einen regelrechten Boom ausgelöst. Pipelines führen quer durchs Land, enden in Terminals am Meer, wo Erdgas verflüssigt und mit riesigen Schiffen in die ganze Welt verfrachtet wird. Noch ist die Nachfrage nach gefracktem Gas in Europa gering, aber der politische Druck steigt. Jetzt sollen erstmals zwei Flüssigerdgas-Terminals an der Nordsee entstehen.

Bild: Bettina Meier Blick auf das Freeport LNG Terminal an der Golfküste, am südlichen Ende der Galveston Bay in Texas. Es ragt wie ein Stahlungetüm aus der grünen Graslandschaft. Hier entsteht aus Frackinggas Flüssigerdgas LNG und wird auf Schiffe getankt.

Bild: Bettina Meier Juan Parras, Gründer von T.E.J.A.S. zeigt auf einen Tanker. Der Houston Schiffskanal gehört zu den wichtigsten Häfen der USA. Wegen dem Frackingboom könnte der Verkehr zunehmen, sorgt sich Juan Parras.

Bild: Bettina Meier Juan Parras zeigt auf den Anfang des Houston Schiffskanals. Er erstreckt sich bis zur Galveston Bay und zum Golf von Mexiko.

Bild: Bettina Meier Blick auf eine Straße im Stadtteil Manchester in Houston. Einer der ärmsten Stadtteile von Houston. Hier leben Anwohner mit Raffinerien, Speichertanks und Fabriken Tür an Tür. Es liegt ein beißender Geruch in der Luft.

Bild: Bettina Meier Das Wohnhaus von Gloria. Die Rentnerin lebt zwischen Speichertanks Tür an Tür mit Raffinerien.

Bild: Bettina Meier Rentnerin Gloria vor ihrem Haus zwischen den Speichertanks. Sie vertraut auf Gott.

Bild: Bettina Meier US-Energieministerium in Washington D.C. Hier treffe ich den stellvertretenden Energieminister (Deputy Secretary) Dan R. Brouilette (links) und seinen Staatssekretär (Under Secretary of Energy) Mark W. Menezes (rechts). Es geht um die Vermarktung von Flüssigerdgas LNG.

Bild: Walter Wieland Ingenieur Quan Vu experimentiert mit Flüssigerdgas LNG. Er will seine Eigenschaften demonstrieren.

Bild: Walter Wieland Info-Radio Reporterin Bettina Meier im Freeport LNG Terminal. Hier wird nicht nur Frackinggas verflüssigt, sondern auch Giftstoffe herausgefiltert, z.B. Schwefelwasserstoff, CO2, Quecksilber und anderes.



Bild: Walter Wieland Inforadio Reporterin Bettina Meier mit Senior Vice President von Freeport LNG John Tobola.

Bild: Bettina Meier Robert Pates vor der Flüssigerdgasanlage auf dem Freeport LNG Terminal.

Bild: Bettina Meier Baufahrzeug vor der Erdgasflüssiganlage. Das Freeport LNG Terminal wird vom Import zum Exportterminal aufgerüstet. Eine Milliardeninvestition. Play Pause Fullscreen