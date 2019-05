Start-Up Your Future Bild: Start-Up Your Future

Sa 04.05.2019 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Erst Flucht, dann Selbstständigkeit: Migranten gründen Unternehmen

Vier von zehn Firmengründern, die in Deutschland ein Gewerbe anmelden, haben laut dem Institut für Mittelstandsforschung einen ausländischen Pass. Von ihrem persönlichen Weg zum Unternehmer berichten vier junge Männer, die als Flüchtlinge nach Berlin gekommen sind und sich in ihrer neuen Heimat selbstständig machen. Über sie, sowie über die Hürden und Hilfen für ausländische Firmengründer in Deutschland, berichtet Wirtschaftsreporterin Franziska Ritter.

