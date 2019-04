imago Bild: imago

Sa 20.04.2019 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Frohe Ostern - mit weniger Zucker

Fruchtgummihäschen, bunte Zuckereier und Schoko-Hasen: Die Regale in den Supermärkten sind momentan voll mit Oster-Süßigkeiten. Nach Weihnachten ist Ostern die Zeit, in der die meisten Süßigkeiten aus Schokolade verkauft werden. 121 Millionen Schokoladenhasen werden in Deutschland für den deutschen Markt produziert. Um das Thema Zucker zu Ostern, im Spannungsfeld von Wirtschaft und gesundem Leben, geht es in der Wirtschaftsdoku von Lisa Splanemann.