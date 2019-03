imago/Florian Gaertner/photothek Bild: imago/Florian Gaertner/photothek

Sa 30.03.2019 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Industriestandort Berlin: Gewinner und Verlierer

Saisonstart in den Frühling - das treibt das Wachstum beim BMW-Motorradwerk in Spandau. Auch Stadler steht gut da, das Unternehmen aus Pankow profitiert vom Bau der neuen S-Bahnen für Berlin. Probleme gibt es indes in zahlreichen anderen Industriebetrieben. Die Wirtschaftsdoku mit Johannes Frewel.