Karsten Zummack

Sa 23.03.2019 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Wo der Rubel rollt

Liebesgrüße nach Moskau! Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland sind historisch gewachsen – gerade in Ostdeutschland profitieren Unternehmer oft von alten Kontakten. Allerdings belasten Sanktionen und Gegenembargo sowie die russische Konjunkturschwäche inzwischen die Geschäfte. Über Chancen und Hürden in den deutsch-russischen Handelsbeziehungen berichtet Karsten Zummack in der Wirtschaftsdoku.