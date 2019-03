imago/viennaslide Bild: imago/viennaslide

Sa 16.03.2019 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Wien - Hauptstadt der günstigen Miete

Berlin und Wien haben Ähnlichkeiten: Beide Hauptstädte ziehen etwa zahlreiche neue Bewohner an, gelten als attraktiv und wirtschaftlich reizvoll. Doch während in Berlin Wohnraum sehr knapp und immer teurer wird, kommt Wien mit diesem Problem besser klar. Denn die Stadt hat immer selbst gebaut und die Wohnungen auch selbst verwaltet. Wohnen in Wien – ein Erfolgsmodell? Korrespondent Stephan Ozsvath über die Wiener Wohnungspolitik.