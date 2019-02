- Berufung und Passion - Instrumentenbauer in der Region

Die Familie Schuke baut schon seit rund 120 Jahren Orgeln - seit Anfang 2000 in einem Werk in Werder an der Havel. Das Unternehmen hat seine Orgeln in alle Welt exportiert und gehört zur kleinen, aber erlesenen Gruppe der Instrumentenbauer in unserer Region. Inforadio-Wirtschaftsredakteur Eric Graydon hat sich den Familienbetrieb angeschaut.