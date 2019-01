Karsten Zummack/rbb Bild: Karsten Zummack/rbb

Sa 19.01.2019 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Gewissen im Gewächshaus - Öko-Landbau in Brandenburg

Ob bei Lidl, Aldi oder im Bio-Supermarkt: Lebensmittel aus ökologischem Anbau werden immer beliebter. Die Nachfrage in der Hauptstadtregion steigt stetig und viele Bauern in Brandenburg satteln um. Doch die Landesregierung fördert das nur zögerlich, beklagt die Bio-Branche. Sie sieht noch viel mehr Potenzial. Wirtschaftsreporter Karsten Zummack hat Bio-Landwirte in Brandenburg besucht und die Chancen und Hürden dieser Branche analysiert.

