imago/ZUMA Press/Alberto Pezzali Bild: imago/ZUMA Press/Alberto Pezzali

Sa 05.01.2019 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Wirtschaftliche Brennpunkte 2019: Brexit und Co.

Was bedeutet der Brexit für britische Unternehmer? Kann der französische Staatspräsident Macron seinen Reformkurs angesichts des breiten Widerstands fortsetzen? Wie steht es um das Wirtschafswachstum in der Europäischen Union? Diesen und weiteren Fragen wird in der ersten Ausgabe der Wirtschaftsdoku mit Gerd Dehnel im neuen Jahr nachgegangen.