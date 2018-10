imago/Reiner Zensen Bild: imago/Reiner Zensen

- Die Energiewende auf dem Euref-Campus

Der Euref-Campus in Berlin-Schöneberg ist ein Modell für die Energiewende in Deutschland und Standort für Unternehmen aus den Bereichen Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität. Architekt und Immobilienunternehmer Reinhard Müller hat das fünfeinhalb Hektar große Areal zu Füßen des Gasometers gekauft und will zeigen, dass die Energiewende gelingen kann und bezahlbar ist. Was Deutschland vom Euref-Campus lernen kann - darüber berichtet Franziska Ritter.

Auf dem ehemaligen GASAG-Grundstück haben sich 150 Unternehmen und Institutionen angesiedelt, unter ihnen große Konzerne wie die Deutsche Bahn und Vattenfall. Sie arbeiten Tür an Tür mit innovativen Start-ups, die Technische Universität forscht auf dem Euref-Campus zur Energiewende.

Der Elektrotechnik-Konzern Schneider Electric sitzt in einem Neubau auf dem Euref-Campus, den er selbst mit einem intelligenten Gebäudemanagement ausgestattet hat. Hunderte Sensoren sind in dem Gebäude verbaut. Ein Leitsystem erfasst all diese Daten und reagiert darauf. Ein Beispiel: Ein Präsenzmelder an der Zimmerdecke erfasst, ob sich jemand im Raum befindet. Wenn dieser Raum von den Mitarbeitern verlassen wird, geht 15 Minuten später das Licht aus, schaltet sich der Strom ab. Weiter 15 Minuten später sind Heizung oder Kühlung dran. Dadurch spart das Unternehmen 20 bis 30 Prozent an Energie.

Sechs Windräder und drei Photovoltaikanlagen produzieren auf dem Euref-Campus grünen Strom. Das Herz der Schaltzentrale des Smart Grid – des intelligenten Stromnetzes von Schneider Electric auf dem Gelände – sind selbst lernende Algorithmen. Sie berücksichtigen, wie sich Wetter und Energiepreise entwickeln. Jede Kilowattstunde grünen Stroms, die die Solarpanele und Windräder auf dem Gelände erzeugen, verteilt das System. Überschüssiger Strom wird in großen Blei-Gel-Batterien oder Lithium-Ionen-Batterien oder in den mobilen Speichern der Elektroautos gespeichert, die vor der Tür an Deutschlands größter Stromtankstelle stehen.

Die Energiezentrale des Euref-Campus ist die GASAG Solution Plus GmbH. Der Energieversorger kombiniert auf dem Euref-Campus verschiedene Technologien miteinander: Ein Blockheizkraftwerk, das mit Biomethan betrieben wird, erzeugt Strom und Wärme – Wärme, mit der die Gebäude auf dem Euref-Campus beheizt werden. Die Anlage kann auch Wasser herunterkühlen, damit aus den Klimaanlagen der Gebäude frische Luft kommt.

