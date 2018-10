imago stock&people Bild: imago stock&people

Sa 06.10.2018 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Große Chancen für kleine Fahrzeuge?

Verstopfte Innenstädte, immer mehr Menschen in den Ballungszentren, Luftverschmutzung und die Diskussion um Nachhaltigkeit erfordern dringlich ein Umdenken in Sachen Mobilität. Doch sehr weit ist das Autoland Deutschland damit noch nicht, obwohl es andere, praktischere und vor allem kleinere Lösungen zur Fortbewegung gibt mit elektrischen Kleingefährten - vom Einrad bis zum E-Tretroller. In dieser Ausgabe der "Wirtschaftsdoku" mit Alexander Soyez geht es um Konzepte, ein paar Beispiele und um die Chancen für Mikro-Mobile.