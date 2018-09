SALOON Berlin SALOON Exchange Program auf der Positions Art Fair in Berlin 2018 | Bild: SALOON Berlin

Sa 29.09.2018

- Künstler an der Armutsgrenze

8.000 Künstler sollen in Berlin leben. Neben New York, London und Paris ist die deutsche Hauptstadt einer der wichtigsten Produktionsstandorte für Kunst. Anna Pataczek über das prekäre Leben der Berliner Künstlerinnen und Künstler.

In dem Projektraum "Das Schaufenster“ in Berlin-Kreuzberg findet jeden Monat eine wechselnde Gruppenausstellungen statt. Johanna Smiatek, Kuratorin und Künstlerin, bereitet eine Ausstellung vor - hinter ihr liegen viele Stunden Arbeit. Arbeit, die ihr erst einmal niemand bezahlt. Idealismus treibt sie an. Die Künstlerin Cornelia Renz hängt Selbstporträts von sich auf, eines davon trägt den ironischen Titel: "Self as Superheroine". Diese feministische, kantige aber humorvolle Kunst gefällt nicht jedem. Renz weiß, dass 80 Prozent der Künstlerinnen und Künstler eine andere Arbeit nachgehen müssen, um sich das Kunstschaffen leisten zu können. Sie weißt auf einen wesentlichen Punkt hin: Wollen wir nur noch das, was attraktiv ist und wirklich Geld bringt?

Nur jeder Zehnte kann von seiner Kunst leben

Eine Studie über die Lebenssituation von Künstlern in Berlin des privatwirtschaftlichen Instituts für Strategieentwicklung offenbarte kein Geheimnis: Künstler verdienen nicht gut. Doch Hergen Wöbken, Autor der Studie und Geschäftsführer des Institut für Strategieentwicklung, überraschte die ausgeprägte Altersarmut: Die Hälfte der Befragten wird mit einer Rente von weniger als 280 Euro monatlich rechnen müssen. Was die Studie noch belegt: Das Jahreseinkommen der Berliner Künstler und Künstlerinnen im Jahr 2017 liegt bei etwa 20.000 Euro. Darin sind allerdings alle Einkünfte enthalten, sowohl aus der eigenen Kunst, als auch aus Stipendien, aus Jobs oder aus staatlicher Unterstützung. Nur jeder Zehnte kann allein von seiner künstlerischen Arbeit leben. Teilgenommen an der Untersuchung haben rund 1.750 Personen.

Die Autorin Anna Pataczek Kulturredakteurin

Männerdomäne Kunst

Und wie in der freien Wirtschaft gibt es einen Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen: Künstlerinnen verdienen deutlich weniger als ihre Kollegen, nämlich 28 Prozent. Außerdem sind Künstlerinnen seltener in Ausstellungen vertreten. Der Grund? Tradition!, meint Studienleiter Hergen Wöbken. Das Netzwerk SALOON Berlin, gegründet vor sechs Jahren von Tina Sauerländer, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen in der Kunstbranche untereinander zu verbinden, einen Austausch zu ermöglichen und sich in der Arbeit zu unterstützen. Aber die Kuratorin und Kunsthistorikerin sieht auch die Museen und Sammler in der Pflicht, sich für eine stärkere Präsenz von Künstlerinnen einzusetzen, etwa in ihren Ankaufskriterien.