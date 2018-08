imago/Sven Simon Bild: imago/Sven Simon

Sa 04.08.2018 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Der Dieselskandal und seine Folgen

Schwer vorstellbar, dass ein Tisch mit nur einem Bein verkauft würde. Bei Autos aber können alle Angaben zu Abgas und Verbrauch frech herbeigelogen sein, verkauft wird das Produkt trotzdem massenweise. Bei verschiedenen Autoherstellern klaffen Abgaswerte in Test- und Straßenbetrieb weit auseinander. Wie gehen europäische Nachbarländer mit dem Problem um? Wie sieht die automobile Zukunft in den USA oder in China aus? Darum geht es in dieser Ausgabe der "Wirtschaftsdoku".