imago/photothek Bild: imago/photothek

Sa 11.08.2018 | 11:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Kinderarmut in Berlin und Brandenburg

Deutschland ist ein reiches Land: Die Wirtschaft wächst, doch davon profitieren längst nicht alle. Ausgerechnet die Jüngsten - viele Kinder - bleiben hierzulande auf der Strecke. Nach einer Studie der Stiftung Bertelsmann lebt fast jedes vierte Kind in Deutschland lebt in Armut - und dies dauerhaft. Das Fazit: Wer einmal arm ist, bleibt immer arm. Was es bedeutet für die Kinder und ihre Eltern, die in der Region Berlin und Brandenburg in Armut leben, das ist Thema der "Wirtschaftsdoku" von Franziska Ritter.