- Alles Käse auf der Milchstraße

Brandenburger Käse - das ist kein Markenname, aber es gibt ihn in vielfältiger Machart. Von Ziegenbrie über Heumilchkäse bis zu altem Gouda stellen ihn kleine Betriebe her und verkaufen ihre Molkereiprodukte auch gleich im eigenen Hofladen. Rund 25 Hofkäsereien haben sich zur Brandenburger Milch- und Käsestraße zusammengeschlossen. In der Wirtschaftsdoku stellt Katja Geulen vier Meiereien vor.

1. Harte-Käse-Zeit: Der Hof Schwalbennest Der Hof Schwalbennest im Barnim ist ein Familienbetrieb. Martina Bressel betreibt ihren Hof gemeinsam mit ihrem Mann, einem Auszubildenden, wechselnden Mitarbeitern aus dem freiwilligen ökologischen Jahr und ihren fünf Kindern. Der kleine Bio-Hof ist ein Demeter-Betrieb: Vom Futter bis zum Mist gibt es einen internen Verwertungskreislauf. Die 60 Schafe und vier Kühe namens Marta, Franka, Mascha und Leni bekommen keine Silage zum Fressen, sondern Gras und Heu – ihre Milch ist Heumilch.



Eine Kuh gibt ungefähr so viel Milch wie zehn Schafe, gut zwölf Liter pro Melktermin. Durch die höhere Wertschöpfung in der Milchverarbeitung und die Direktvermarkung kompensiere sie die geringe Milchmenge, so Bressel; dies sei aber mit extrem viel Arbeit verbunden. Ihre Arbeitswoche ist mit 70-80 Stunden gut gefüllt. Nach dem Melken ist am Vormittag Käse-Zeit: das "Dickelegen" der Rohmilch, im Anschluss die Verarbeitung zu Frischkäse, Feta-Käse oder Quark mit Fruchtsoße. Geld kommt vor allem über die Direktvermarktung rein: Im eigenen Hofladen kaufen Touristen und Stammkunden aus Berlin und Brandenburg. Der Liter Rohmilch koste 1,30 Euro, 100 Gramm Frischkäse 2,50 Euro.

2. Nichts zu meckern: Der Capriolenhof Der Capriolenhof im Naturpark Uckermärkische Seen bei Fürstenberg wird von Hanspeter Dill und Sabine Denell geführt, die hier seit über zehn Jahren Ziegenkäse herstellen. Ihre 200 Ziegen und Lämmer fressen regionale Pflanzen - auch die der Heide - und betreiben vormittags Landschaftspflege im Naturpark rund um den Hof. Eine andere Form der Kulturpflege macht sich auch bei der Namensgebung bemerkbar: Sabine Denells Schnittkäse ist nach dem Uckermärker Schriftsteller Ehm Welk benannt, die Spezialität des Hauses heißt "Blühende Landschaft".

Der Schweizer und die frühere Tierärztin halten ihre Tiere artgerecht, nämlich mit einer muttergebundenen Aufzucht für den Nachwuchs. Das spiegelt sich im Preis für den Käse wieder. Sie verkaufen auf Berliner Feinkost-Bio-Märken 100 Gramm Käse für über vier Euro. Durch das Hochpreisniveau produzieren sie mit Gewinn. Nur Milchziegen zu halten - ohne Käseproduktion - wäre für sie keine Option, auch die Direktvermarkung wäre zu ungewiss.

3. Der Holländer und der Uckerkaas: Die Bauernkäserei Wolters Pieter Wolters, Besitzer der Bauernkäserei Wolters in Bandelow bei Prenzlau, gründete früh die "Q-Regio-Läden" in der Uckermark, um mit anderen Herstellern einen gemeinsamen Vertrieb für den regionalen Markt zu organisieren. Gleichzeitig baute er seinen abgelegenen Betrieb aus: Besucher können durch große Glasfenster beim Käsemachen zuschauen, im Hofladen wird neben dem eigenem Käse und Eis auch ein Mittagessen angeboten. Der Niederländer stellt hier verschiedene Varianten Uckerkaas her - letztlich ein Gouda.

Seine Söhne leiten die beiden Landwirtschaftszweige des Betriebs: Ackerbau und Milchvieh. Sie halten über eintausend Kühe in konventioneller Haltung. Viele Tiere haben sie von Milchbauern aus der Umgebung übernommen, die aufgrund des schlechten Milchpreises aufgegeben hatten. Aber um den gesamten Ertrag selbst zu verarbeiten und zu vermarkten ist die Käse-Nachfrage zu gering und daher verkaufen sie zwei Drittel der Milch an drei verschiedene Molkereien.