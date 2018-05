- Die Messe Berlin, das ICC und die Zukunft

Die internationale Branche der Messen, Kongresse und Konferenzen boomt. Berlin ist ganz vorne mit dabei, als eine der begehrtesten Tagungsstädte weltweit. Bei den jährlichen Ranglisten landet die Stadt regelmäßig in den Top 5 der besten Standorte , manchmal sogar den Top3. 2017 kamen laut Stadtvermarkter VisitBerlin fast 12 Millionen Kongressbesucher zu gut 140.000 Veranstaltungen. Die Tagungs-Industrie fuhr 2,5 Milliarden Euro Umsatz ein, mehr als 43.000 Jobs hängen an ihr.



In einem aktuellen Werbevideo versucht die Messe Berlin gerade ihr neuestes Highlight zu vermarkten: Den "Hub27", eine Multifunktionshalle neben dem Eingang Messe Süd, die sowohl Ausstellungen als auch Konferenzen beherbergen soll. Im April 2019 soll der "Hub 27" an den Start gehen.

Was in den Werbevideos der Messe Berlin freilich nicht erwähnt wird: Der "hub27" ist nicht nur ein Prestigeprojekt, sondern vor allem auch ein Notnagel: Die neue Halle muss als Ausweichfläche herhalten, wenn die Messe ihre maroden Hallen unter dem Funkturm saniert, im laufenden Messebetrieb. 15 Jahre wird das dauern und nach aktuellen Schätzungen etwa 450 Millionen Euro kosten.

Die nötige Senatsvorlage, mit der die Sanierung ausgeschrieben und damit die Investorensuche begonnen werden soll, liegt bereit, muss aber noch final abgestimmt werden. Dass die Suche nach einem Investor schwierig werden dürfte, ist in der Berliner Politik allen klar. Denn so monumental das Gebäude daherkommt, so gigantisch sind die Herausforderungen. Mehr als 200.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche hat das ICC - aber laut Experten sind gerade am 30.000 Quadratmeter wirklich für Kongresse nutzbar. Der Rest: Technikräume, breite Treppen, lange Flure.