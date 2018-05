imago/photothek Bild: imago/photothek

Di 01.05.2018 | 08:44 | Die Wirtschaftsdoku

- Ökologische und ökonomische Effekte der Digitalisierung

Der digitale Wandel in der Wirtschaft bringt Chancen für die Gesellschaft: Mit intelligenten Stromzählern lässt sich zum Beispiel der Energieverbrauch senken, digital vernetzte Verkehrsleitsysteme können den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Über Chancen und Risiken der Digitalisierung spricht Gerd Dehnel mit Tilman Santarius. Er hat an der TU Berlin einen Lehrstuhl am Institut für Berufliche Bildung und Arbeitslehre und ist Co-Autor des Buches "Smarte Grüne Welt?".

