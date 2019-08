Dienstag, 13. August 2019 +++ Scheeres und die Schulplätze +++ Rainer Opolka weist Kritik an Großspende für Landes-SPD zurück +++ Mauer-Gedenken an der Bernauer Straße +++ BR-Initiative für Gewerbemietpreisbremse beschlossen +++ Brandenburg droht Ausverkauf der Agrarflächen +++ Rot-Grün-Rotes Bündnis in Potsdam +++ #wmr Radverkehr in Berlin +++