+++ Experten beraten über Pflege in Brandenburg +++ Vorwurf des Menschenhandels gegen Berliner Vermieter +++ AfD klagt gegen Michael Müller +++ Zusammenhänge von Islamismus und Kriminalität +++ "Volkslehrer": Berliner Arbeitsgericht erklärt fristlose Kündigung für rechtens +++ Korruptionsvorwürfe gegen Investitionsbank des Landes Brandenburg +++ Lufthansa-Chef stellt Schließung von Tegel in Frage +++ Bombenentschärfung in Potsdam +++ Finissage für den "House of One"-Pavillon +++