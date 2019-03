Freitag, 15.03.2019: +++ Fridays for Future-Demo in Berlin +++ Fridays for Future-Demo in Potsdam +++ Amri plante offenbar auch Anschlag auf Gesundbrunnen-Center +++ Linksfraktion tagt in Rheinsberg +++ Ausländerbehörde warnt vor 'No-Deal-Brexit' +++ Kreuzberger Synagogen-Neubau soll 2023 beginnen +++ Schon 47 Borreliose-Fälle in Brandenburg +++ Bauarbeiten auf der A15 +++ Eisbär-Nachwuchs auf erster Erkundungstour +++