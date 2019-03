Freitag, 22.03.2019: +++ Kai Wegner will Berliner CDU-Chef werden +++ Tatverdächtiger Schwager im Fall der vermissten Rebecca aus U-Haft entlassen +++ Polizei schützt Moscheen in Berlin und Brandenburg +++ Massenschlägerei am Alexanderplatz +++ Weniger Baugenehmigungen in Brandenburg +++ Arcelor Mittal strukturiert um +++ Siemens eröffnet Start-up-Forum +++