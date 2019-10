Donnerstag, 17. Oktober 2019 +++ Koalitionsverhandlungen in Brandenburg vor dem Abschluss +++ Fliegerbombe in Ruhland erfolgreich entschärft +++ Traglufthalle für Freibad in Berlin-Wedding +++ Kennenlern-Stammtisch in Wiesenburg +++ Museumsführung für Blinde in Fürstenwalde +++