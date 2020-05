Montag, 4. April 2020 +++ Zwischenbericht zur Untersuchung an der Staatlichen Ballettschule Berlin +++ Ermittlungen gegen Polizisten nach Vorfall am 1. Mai +++ Berlin weitet Corona-Tests aus +++ Diskussion über Corona-Lockerungen für Gastronomie +++ Friseur*innen öffnen wieder +++ Schulstart an der Oberschule Ortand +++