Räumung: Corona in Berliner Seniorenwohnanlage

Weil in einer Berliner Seniorenwohnanlage gehäuft Coronaerkrankungen festgestellt worden sind, wurde diese in der Nacht zu Dienstag geräumt. 73 Bewohner aus der Einrichtung sind in Krankenhäuser gebracht worden. Anna Corves berichtet über die Einzelheiten.