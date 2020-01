In Berlin gibt es einen neuen Verdachtsfall auf das Coronavirus.

Wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci dem rbb sagte, wurde eine Frau in Charlottenburg-Wilmersdorf isoliert, weil bei ihr Symptome aufgetreten seien. Die Frau habe sich in China in dem Gebiet aufgehalten, das das Robert-Koch-Institut als Risiko-Gebiet einstuft.

Kalayci sprach von einem begründeten Verdachtsfall. An der Charité werde untersucht, ob es sich um das Coronavirus handelt.