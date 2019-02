Dienstag, 25. Februar 2019 +++ Reaktionen auf den Berliner Nahverkehrsplan +++ Kabinett in Cottbus +++ Gesetz über Abschaffung Straßenausbaubeiträge +++ Kudamm-Raser bleiben in Haft +++ Parteien in Berlin und Brandenburg legen bei Mitgliedern zu +++ 10.000 Beschäftigte im Warnstreik +++ Aus für Zuckerfabrik in Brottewitz +++