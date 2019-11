imago images / Christian Ditsch Bild: imago images / Christian Ditsch

Das Neueste aus der Region - Themen aus Berlin und Brandenburg

Montag, 25.11.2019 : +++ Doppelhaushalt in Berlin +++ Innenausschuss zu rechtsextremistischen Anschlägen +++ Flaggenhissung Nein zu Gewalt an Frauen in Potsdam +++ Angst vor der Schweinepest +++ Verkehrschaos durch Traktorendemo +++ Leag vor Ende Gelände +++