Donnerstag, 16. Januar 2020 +++ Reaktionen zum Kohleausstiegsplan von Bund und Ländern +++ Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert Angriffe auf Einsatzkräfte +++ Absturz eines Kleinflugzeugs in Strausberg +++ Mehr Erzieherinnen für Kinderbetreuung in Brandenburg +++ Vor dem Start der Internationalen Grünen Woche in Berlin +++