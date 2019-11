Mittwoch, 13. November 2019 +++ Tesla baut in Brandenburg und plant in Berlin +++ Opferbeauftragter mahnt mehr Opferschutz an +++ Kündigung des früheren Vize-Direktors der Stasi-Opfer-Gedenkstätte in Berlin +++ BGH bestätigt Urteil gegen früheren AfD-Landtagsabgeordneten Jan-Ulrich Weiß +++ DHL-Erpressung: Bisher kein Verdächtiger gefasst +++