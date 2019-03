Montag, 11. März 2019: +++ Mehr Verkehrsunfälle in Berlin +++ BER-Sonderausschuss berät über aktuellen Stand +++ Zentrales Computersystem für Obdachlosenunterkünfte +++ Computerprobleme in Bürgerämtern +++ WLAN an Werders Schulen +++ Bogenjagd auf Wildschweine +++