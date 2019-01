Freitag, 11. Januar 2019 +++ Berlin will Wohnungen zurückkaufen +++ Astronergy stellt Produktion in Frankfurt (Oder) ein +++ Verwaltungsgericht Potsdam überlastet +++ Mordversuch in Frankfurt (Oder) +++ Pazderski sieht in Poggenburg-Partei keine Konkurrenz für AfD +++ Mehr Organspender in Berlin und Brandenburg +++ Obdachlosenlager in Berlin-Mitte geräumt +++ Mehrere Berliner S-Bahn-Linien am Wochenende unterbrochen +++