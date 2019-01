Donnerstag, 10. Januar 2019 +++ Auftakt Goldmünzenprozess +++ Freilandhaltung in Brandenburg rechtswidrig +++ Mehr als 90 Flugausfälle in Tegel und Schönefeld +++ Nikutta und Nikutta - Interessenskonflikt bei der BVG? +++ NSU-Ausschuss: Manfred Götzl vom OLG München als Zeuge +++ Potsdam will Seenot-Flüchtlinge aufnehmen +++ Wasserstand der Spree hat sich wieder erholt +++ Schulmilch ja, aber welche? +++