Region kompakt - Themen aus Berlin und Brandenburg

Mittwoch, 9. Oktober 2019: +++ Nach Halle: Sicherheitsvorkehrungen in Berlin erhöht +++ XR und der dritte Demo-Tag in Berlin +++ Mietendeckel: Stand der Beratungen +++ Koalitionsverhandlungen konzentrieren sich auf Bildungspolitik +++ Keimbelastete Wurst auch in Brandenburg +++ Immer mehr Pilzvergiftungen in Brandenburg +++