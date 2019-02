Freitag, 08. Februar 2019 +++ Fabien: Eltern und Anwalt im rbb +++ Warnstreiks am Mittwoch: Schulen, Kitas, Polizei und Ordnungsamt betroffen +++ Brandenburger Präventionsprojekt Reflect vorgestellt +++ Brandserie in Hausfluren - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft +++ Merkel ist Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt Templin +++ Jörg Schönbohm gestorben +++