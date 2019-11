Donnerstag, 7. November 2019: +++ Sigrid Nikutta geht in den Bahn-Vorstand +++ Niederlage für Berlin bei der Sromnetzvergabe +++ Polizeigewalt in Diedersdorf? +++ Bombenentschärfung in Hellersdorf +++ Besserer Schutz vor gewalttätigen Familienvätern +++ Neukölln begrüsst höhere Bußgelder für illegale Müllentsorgung +++ Innenleben eines Fluchttunnels +++