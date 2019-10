Montag, 7. Oktober 2019: +++ "Extinction Rebellion" blockiert Großen Stern und Potsdamer Platz +++ Koalitionsverhandlungen in Brandenburg +++ Berliner SPD will Voraussetzungen für Doppelspitze schaffen +++ Berliner Kammergericht ist offline +++ Alternative Einheitsfeier mit Hans Modrow in Neuenhagen +++