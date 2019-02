Donnerstag, 07. Februar 2019 +++ Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder +++ Nahverkehr-Warnstreik in Brandenburg/Havel beendet +++ Schulqualität: GEW kritisiert +++ Streit um Neubau - CDU will Lompscher missbilligen +++ Landesamt entzieht Großhandelserlaubnis für Lunapharm +++ Dreifachmörder von Müllrose und Beeskow kommt in ein normales Gefängnis +++ Pflegende Angehörige leiden unter gesundheitlichen Einschränkungen +++ BASF-Werk in Schwarzheide soll ausgebaut werden +++ Gedenken für Mordopfer Hatun Sürücü in Berlin +++