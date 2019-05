Donnerstag, 2. Mai 2019: +++ Der 1. Mai in Berlin - ein Bilanz +++ Räumung der "Little Homes" in Kreuzberg: Ein Betroffener erzählt +++ Erhöhte Mietzuschüsse helfen Zehntausenden in Berlin +++ Streit über Brandenburgs Wirtschaftsministerium dauert an +++ Oder leidet an Niedrigwasser +++